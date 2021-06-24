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" للكهرباء": عطل سبّب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة

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"السعودية للكهرباء": عطل سبّب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة " للكهرباء": عطل سبّب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة
قدّمت اعتذارها.. وأكدت أن العمل جارٍ لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن

أكدت الشركة للكهرباء، أن فِرَق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل الفني الذي تسبب به خروج وحدات التوليد في محطة شرورة، بمنطقة نجران؛ والعمل جارٍ لإعادة الخدمة إلى المشتركين بأسرع وقت ممكن.

وعبّرت "السعودية للكهرباء"، عن اعتذارها للمشتركين لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

يُذكر أنه تم اعتماد مشروع ربط محافظة شرورة بالمنظومة الكهربائية؛ لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، ومخطط تشغيله بنهاية 2023م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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