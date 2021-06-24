أخبار عاجلة

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية -
أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة -
افتتاح مركز للقاح كورونا بمكة الليلة بطاقة استيعابية 15 ألف مستفيد باليوم -
"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح -
طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية -
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور) -
الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معسل فاسد و22 شيشة.. إغلاق 3 مقاهٍ بمكة مخالفة للاحترازات

Print
فيما شددت "الأمانة" أنه لا توانيَ عن أقصى العقوبات بحق المتجاوزين

معسل فاسد و22 شيشة.. إغلاق 3 مقاهٍ بمكة مخالفة للاحترازات

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مقاهٍ لتقديم الشيشة، مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة، بمشاركة لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي؛ للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.. وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 3 مقاهٍ مخالفة لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم ضبط أكثر من 500 عبوة "معسل" منتهية الصلاحية ومصادرة 22 شيشة لتدني مستوى نظافتها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة مع المتابعة المستمرة لجميع الأنشطة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ مؤكدة للجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة؛ حفاظًا على صحة الجميع واستشعارًا بالمسؤولية، وكذلك الإبلاغ عن هذه الأنشطة التي تخالف الأوامر الصادرة على الرقم (940).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية

أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة

أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة

افتتاح مركز للقاح كورونا بمكة الليلة بطاقة استيعابية 15 ألف مستفيد باليوم

افتتاح مركز للقاح كورونا بمكة الليلة بطاقة استيعابية 15 ألف مستفيد باليوم

"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح

"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح