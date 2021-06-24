أخبار عاجلة

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية -
أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة -
افتتاح مركز للقاح كورونا بمكة الليلة بطاقة استيعابية 15 ألف مستفيد باليوم -
"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح -
طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية -
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور) -
الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

ليلى محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز: «إنتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا»

Print
ليلى محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز: «إنتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا» ليلى محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز: «إنتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا»

لاقتراحات اماكن الخروج

وجهت ليلى ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة رسالة قوية إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طليقة والدها، عبر حسابها الشخصي علي موقع «إنستجرام».

وكتبت ابنة محمد حلاوة: «إوعي تدّعي حاجة مش فيكي. أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير».

وأضافت: «الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة، يا ريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل. أانتي اللي قاطعانا عن أخواتنا من يوم ما اتولدوا، وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها».

واختتمت حديثها قائلة: «عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك».

وشهدت الأيام الماضية مناوشات بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادت حدة الأزمة بعد استضافة الأخيرة للفنانة ريهام حجاج، لتتحدث عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز.

ليلى محمد حلاوة ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)

سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة

إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة

قرار قضائي في دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن «57357»

قرار قضائي في دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن «57357»