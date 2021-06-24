المرور تضبط الف مخالفة خلال 24 ساعة

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كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة مدير الإدارة ، من خدماتها المرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، .

قامت الإدارة بشن عدة حملات للكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث وانتهت الادارة من ضبط الف مخالفة مرورية متنوعة على مدار 24 ساعة .