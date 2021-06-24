المرور تضبط الف مخالفة خلال 24 ساعة

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كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة مدير الإدارة ، من خدماتها المرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، .
قامت الإدارة بشن عدة حملات للكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث وانتهت الادارة من ضبط الف مخالفة مرورية متنوعة على مدار 24 ساعة .