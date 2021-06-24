رفع اثار حادث تصادم انتهى باصابة شخصين بالقاهرة

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انتهى رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة من رفع اثار حادث تصادم وقع بين سيارتين عند منزل كوبري كمال الجنزورى "النادى الاهلى الجديد" في الاتجاه نحو شارع مكرم عبيد، بمدينة نصر، ونتج عن الحادث اصابة شخصين تم نقلهما الي المستشفى.

البداية كانت عندما تلقت الادارة اخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم واصابة شخصين ،تم الانتقال وتبين ان الحادث وقع عند منزل كوبري كمال الجنزورى "النادى الاهلى الجديد" في الاتجاه نحو شارع مكرم عبيد، بمدينة نصر ، تم الدفع بالاوناش المرورية لرفع اثار الحادث من الطريق والعمل علي سحب الكثافات التي نتجت عن الحادث.