بلاغ رسمى.. لـ «وزير المالية» !

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على مدار تاريخ السيارات فى بلدنا.. منذ أن عرفت شوارعنا هذا الاختراع العجيب الذى يسير على «أربع عجلات».. كان هنالك دائماً فروقاً فى أسعار بيع السيارات من نفس الماركة والطراز من مكان لأخر.. خاصة عندما تطورت تجارة السيارات وظهرت مهنة جديدة اسمها «تاجر السيارات».. ثم «موزع معتمد».. بخلاف الوكيل الأصلى والأساسى الذى يمتلك حقوق بيع وصيانة السيارة وفقاً لتعاقد رسمى ومعتمد مع الشركة العالمية الأم.

وفى السنوات الأخيرة بدأ «التفاوت» يزيد ويرتفع فى سعر السيارة ما بين «التاجر» و الوكيل المعتمد.. فأحياناً نجد السيارة معروضة لدى التجار بأسعار أقل والسبب أن التاجر -وحتى الموزع الرسمى- يريد أن يتخلص من هذا «الطراز» الذى لا يشهد إقبالاً من قبل المستهلك.. فيتم التفريط فى «هامش الربح» بأكمله.. وأحياناً يتم البيع بالخسارة حتى يستطيع التاجر «تسييل» نقوده واستخدامها فى شراء طرازات أخرى عليها إقبال فى السوق بدلاً من انتظار مصير «الطراز الفاشل» وتعطيل رأس المال لفترة غير معلومة.

وفى أوقات أخرى -وهى الغالبية الدارجة- يقوم التاجر والموزع برفع سعر السيارة عن الوكيل برقم محترم.. يصل إلى ٣٠ و ٤٠ و ٥٠ واحياناً ١٠٠ ألف للسيارة الواحدة.. وهو ما يسمى «أوفر برايس».. لأن السيارة تكون غير متوافرة لدى الوكيل و فترة الحجز والانتظار تصل إلى ٦ شهور.. والحل الوحيد للمستهلك لو أراد الشراء الفورى أن يستعين بتاجر لديه «بضاعة حاضرة» وجاهز للتسليم.. و «دبح الزبون» بزيادة كبيرة !..

كل هذه الحالات عشناها -ولا نزال- داخل سوقنا المحلية للسيارات.. ولكن حالة واحدة تحدث الآن.. لم نسمع عنها أبداً ولم نراها.. ولا أحد كان متخيلاً أن يسمع عنها أو يشاهدها.. ولا فى الأحلام !

تاجر سيارات يعرض سيارة شهيرة وعريقة وعلى الزيرو.. بخصم عن سعرها لدى الوكيل الأصلى المعتمد.. بمبلغ ١،٥٠٠،٠٠٠ جنيهاً !

المبلغ ليس فيه أى خطأ.. وعدد «الاصفار» صحيح.. مليون وخمسمائة ألف جنيهاً خصم فى السيارة.. التاجر يبيعها بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيهاً.. أما الوكيل الرسمى فيؤكد لعملائه الراغبين فى الحجز والشراء أن سعر البيع لديه هو ثلاثة ملايين ومائتى ألف جنيهاً.. هى نفس السيارة.. ونفس المحرك والسى سى والأحصنة.. نفس المواصفات والخصائص.. وسنة الصنع أيضاً.. طب ده اسمه إيه يا جماعة؟!..

طبعاً أول حكم من جانبكم على هذا الفارق الرهيب فى السعر.. أن الوكيل «حرامى ونصاب».. وهو التفسير الوحيد لحل هذا اللغز الغريب المحير.. لأن التاجر بالتأكيد ليس بهذه السذاجة أن يخسر هذا الرقم الخيالى لبيع السيارة.. وكان يمكنه الاكتفاء بـ ٢٠٠ أو ٣٠٠ ألف فقط ويحقق وقتها مهمة «خطف الزبون» نهائياً من الوكيل وبيع السيارات فوراً.

ولكن الحقيقة المؤكدة أن الوكيل ليس حرامى أبداً.. فسعر سيارته كان ١،٧ مليون جنيهاً فعلاً حتى ٣١ يناير الماضى.. ولكن «تغييرات جمركية» رفعت السعر إلى ٣،٢ مليون جنيهاً ووقفت ١٠٠ سيارة من هذا الطراز داخل الجمارك المصرية.. باسم ١٠٠ زبون مسددين مقدم حجز من ٦ شهور قبلها.. على سعر ١،٧ مليون جنيهاً.. واضطر الوكيل لرد مقدمات الحجز للعملاء والاعتذار لهم.. وإعادة تصدير السيارات إلى بلدها مرة ثانية !..

أنا أتحدث عن وكيل چاجوار ولاند روڤر فى بلدنا.. شركة MTI الشهيرة.. والسيارة هى «لاند روڤر DEFENDER» التى تباع الآن لدى العديد من التجار بسعر رخيص.. ولكن أيضاً بـ «رائحة وحشة».. وشكوك فى «عملية فساد وتزوير»!..

التفاصيل -باختصار- تقول أن هذه السيارة كانت تدخل بلدنا بإعفاء جمركى كامل وفقاً لشهادة «يورو ١» وهو الشرط الأساسى لحصول أى سيارة أوروبية المنشأ على الإعفاء الجمركى وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وقصة «زيرو جمارك» التى تطبق حالياً على عشرات الطرازات الأوروبية.

DEFENDER كانت واحدة من هذه الطرازات التى كانت تدخل سوقنا بدون جمارك وكانت تباع بسعر ١،٧ مليون جنيهاً حتى أوائل العام الحالى.. وفجأة اصطدم الوكيل -MTI- بوصول آخر شحنة من السيارات يوم ٣١ يناير الماضى بدون وجود مستند «يورو واحد» ضمن أوراق السيارات.. لذلك رفضت الجمارك الإفراج عن السيارات بمبدأ «زيرو جمارك» وكان على الوكيل دفع جمارك تصل بسعر السيارة النهائى إلى ٣،٢ مليون جنيهاً.. فقرر رفض الدفع وأعاد تصدير الـ ١٠٠سيارة فى الميناء إلى بلادها.. واعتذر لعملائه ورد مقدمات الحجز !..

بعدها بعدة شهور.. فوجئ الجميع بوصول حوالى مائة سيارة أخرى من نفس الطراز.. وتم الإفراج عنها جمركياً لحساب بعض التجار.. وتم عرضها بمبلغ ١،٧ مليون جنيهاً للمستهلك.. وهذا يعنى حصولها على إفراج رسمى بـ«زيرو جمارك».. رغم تأكيدات الشركة الإنجليزية الأم باستحالة وجود مستند «يورو ١» ضمن أوراق السيارة الرسمية !..

الوكيل تواصل معنا وهو لا يصدق ما يحدث.. وقام بالتواصل مع «الإنجليز» وهم لا يصدقون أيضاً.. ونحن بالتأكيد «مش فاهمين» ولا «مصدقين»..

ليس أمامنا إلا تقديم «بلاغ رسمي» بالواقعة للسيد وزير المالية الذى حقق العديد من الإنجازات الحقيقية فى السنوات الماضية.. نطالبه بالتحقيق فى الواقعة.. بتفاصيلها وظروفها وغرائبها.. بالأوراق والمستندات الموجودة لدى وكيل الشركة.. والتى تؤكد ضياع ما يزيد عن ١٠٠ مليون جنيهاً قيمة جمارك ١٠٠ سيارة دخلت للبلاد.. والبقية فى الطريق !

نحن لا نتهم أحدًا.. ولكننا نبحث -فقط- عن الحقيقة !

khaledabaza@gmail.com