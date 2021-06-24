أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية -
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة -
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية -
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية -
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

أحذر الحبس أو الغرامة ..الداخلية تعلن الموعد النهائي لتطبيق عقوبات الملصق الالكتروني

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من سبتمبر المقبل سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

وأضاف البيان: «حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور ، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكترونى) وتسلم الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين
بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط».

وتابعت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».

اخر مهلة لتركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية
الملصق الالكترونى - صورة أرشيفية
الملصق الإلكترونى - صورة أرشيفية
مرور الأقصر" يواصل استقبال اصحاب المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني - صورة أرشيفية
اصدار الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

وزيرة التجارة : تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى

وزيرة التجارة : تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر