أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية -
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة -
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية -
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية -
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصندوق العقاري" يودِع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر يونيو 2021

Print
"الصندوق العقاري" يودِع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر يونيو 2021 "الصندوق العقاري" يودِع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر يونيو 2021

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداعه أكثر من 724 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يونيو الجاري 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يونيو تجاوز 724 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يونيو الجاري، بلغت نحو 28.9 مليار ريال.

وقال: إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية؛ يأتي استمرارًا لجهود الصندوق في تقديم الدعم السكني للأسر السعودية وتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها؛ مشددًا على حرص الصندوق والتزامه بإيداع الدعم في اليوم الـ(24) من كل شهر ميلادي دون تأخير في حسابات المواطنين.

وأفاد "بن ماضي" بأن سهولة الإجراءات الإلكترونية وتنوع الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج "القرض المدعوم" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري من القطاع الخاص؛ تأتي تأكيدًا على استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030؛ وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 43 خدمة إلكترونية عبر أجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة؛ ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري، الاستعلام عن "القرض المدعوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان

شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان