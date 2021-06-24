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القرش بـ35 جنيهًا والسبيط بـ140.. سعر السمك والجمبرى فى الخميس 24 يونيو 2021

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القرش بـ35 جنيهًا والسبيط بـ140.. سعر السمك والجمبرى فى مصر الخميس 24 يونيو 2021 القرش بـ35 جنيهًا والسبيط بـ140.. سعر السمك والجمبرى فى الخميس 24 يونيو 2021

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تقدم «المصرى اليوم»، خدمة سوق السمك في اليوم الخميس 24 يونيو 2021، حيث يشهد السوق تراجع في الاسعار خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك في الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الاسماك في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك والجمبرى اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

20

19

21

2021-06-24

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18

17.5

18.5

2021-06-24

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-06-24

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-06-24

قشر البياض

85

50

120

2021-06-24

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

85

50

120

2021-06-24

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

30

20

40

2021-06-24

قراميط

15

10

20

2021-06-24

ثعبان السمك

140

50

230

2021-06-24

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-06-24

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-06-24

موسى

110

90

130

2021-06-24

السبيط

140

110

170

2021-06-24

قرش

35

30

40

2021-06-24

كابوريا

75

30

120

2021-06-24

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-06-24

مرجان مجمد

22

19

25

2021-06-24

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-06-24

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-06-24

دنيس

110

90

130

2021-06-24

المصرى اليوم

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