المحافظ يعتمد حركة تنقلات لقيادات مركز كفرالشيخ

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الخميس، قرارًا بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كفرالشيخ، حيث شمل القرار ندب كلاً من:

رضا رجب محمود سلامة، للعمل نائباً لرئيس مدينة مسير، ومحمد سعيد عبداللطيف حامد، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشئون الازالات والإشغالات، وعلى محمود طه عمار، للعمل مساعداً لنائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشئون الاشغالات والازالات، والصاوى فكيه الصاوى مختار، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية محلة موسى.

كما تضمن القرار بهاء عبدالجواد السيد على، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية محلة القصب، ومحسن عبدالرسول درويش، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية متبول،

ونادية عبداللطيف احمد، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية كفر المنشىء، وحاتم مختار عبدالخالق عبدالحميد، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وجمال رجب محمد ابراهيم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل على تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.