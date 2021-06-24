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«النقد الدولي»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام بدعم تنمية رأس المال البشري

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«النقد الدولي»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري «النقد الدولي»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام بدعم تنمية رأس المال البشري

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أكد خبراء صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصدير والاستثمار الأخضر.

أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلًا على أداء القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

أوضحت أن خبراء صندوق النقد الدولي أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.

أعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسؤولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية في أقرب وقت.

كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق مساء امس على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو ١،٧ مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ ٥،٤ مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢١

المصرى اليوم

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