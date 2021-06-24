«رجال أعمال الإسكندرية» تستقبل وفدًا من «المركزي للإحصاء» (تفاصيل)

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استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الخميس، وفداً من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بهدف دعم التواصل المشترك بين الطرفين، وتعزيز سبل التعاون في المستقبل، حيث ينفذ الجهاز إستقصاء خاص «بمؤشر إصلاح» النسخة الرابعة والخاص بقياس مناخ الأعمال في مصر، فيما تأتي لقاءات الجمعية مع الجهات الحكومية بهدف التواصل المستمر ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه وقع المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، عقد إتفاق مع وفد الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، والذي ترأسه مصطفى سعد بدوي رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية ممثلاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيراً إلى أن «مؤشر إصلاح» الذي تم التوقيع على عقد للعمل به بالتعاون بين الجمعية والجهاز يعكس دور الجمعية في الوقوف على أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في مصر.

وأشار «صبري»، إلى سعى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لدعم خطط الحكومة والمؤسسات المصرية، والعمل مع الجهات الحكومية المعنية المختلفة لصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في مصر وهو ما يتماشى مع خطة الدولة 2030 والتي تهدف إلى زيادة الدور الفعال للقطاع الخاص الفعال وتعزيز مبادئ الاستدامة الاقتصادية.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ألتقي خلال الفترة القليلة الماضية عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بهدف دعم وتعزيز التواصل المستمر، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تأتي اللقاءات بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، واللجان النوعية، ورؤساء اللجان المختلفة، حيث يستمر المجلس في عقد اللقاءات بنوعيها سواء افتراضيه أو من خلال لقاءات مع كافة الجهات لتدعيم أواصر الاقتصاد المصري.