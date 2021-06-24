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نائب وزير المالية: «النقد الدولي» يشيد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها

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نائب وزير المالية: «النقد الدولي» يشيد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها الحكومة نائب وزير المالية: «النقد الدولي» يشيد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها

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قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها المصرية من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شؤون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورةز

وأضاف «كجوك» في بيان لوزارة المالية اليوم- الخميس- عقب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو ١،٧ مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ ٥،٤ مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢١، إن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تُسهم في ضمان تحقيق مسار نمو قوي ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص قد حظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.

المصرى اليوم

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