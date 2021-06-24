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مصدر أمني بالإسكندرية: ترخيص 12 ألف «توك توك» بالمحافظة.. والحصيلة 140 ألف مركبة ()

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مصدر أمني بالإسكندرية: ترخيص 12 ألف «توك توك» بالمحافظة.. والحصيلة 140 ألف مركبة (فيديو) مصدر أمني بالإسكندرية: ترخيص 12 ألف «توك توك» بالمحافظة.. والحصيلة 140 ألف مركبة ()

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قال مصدر أمنى في الاسكندرية، إن الإدارة العامة للمرور في المحافظة استخرجت تراخيص سير لـ12 ألف مركبة توك توك على مستوى أحياء الإسكندرية حتى الآن.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أن إجمالى عدد مركبات التوك توك في الاسكندرية والتى جرى حصرها رسمياً يتجاوز 140 ألف مركبة، مشيرا إلى تسيير حملات أمنية دورية (صباحية ومسائية) لضبط المنظومة على مستوى المحافظة ومصادرة المركبات الغير مرخصة ووضعها في الحضانة والتعامل معها قانوناً.

وأشار إلى أن بها ما يقرب من 2.5 إلى 3 ملايين مركبة توكتوك، مرخص منها نحو 10% فقط، أي بما يعادل 290 ألف مركبة فقط، معربًا عن أمله في تزايد أعداد التسجيل بعد المبادرة الحكومية، خاصة بعد إضافة الحوافز على آليات الترخيص.

كانت طرحت مبادرة عاجلة لتقنين أوضاع مركبات التوك توك في المحافظات، من خلال حزمة حوافز تشجيعية لتسجيل المركبات وذلك بهدف تفادي ارتكاب الجرائم والتعرف على أصحابها في حالة الحوادث، إضافة إلى توفير تأمين اجتماعي لصاحبه ومعاش في حالة انقطاعه عن العمل.

وذكر مجلس الوزراء أنه في إطار المبادرة الحكومية يتم إمكانية استبدال التوكتوك بسيارة ميني فان، ضمن مبادرة استبدال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي بسعر فائدة مخفض يصل على 3%، مضيفًا أنه ذلك سيزيد من العائد المادي لصاحب التوكتوك خاصة وأن الميني فان 5 ركاب.

المصرى اليوم

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