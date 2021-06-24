أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية -
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة -
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية -
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية -
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

سحب (4603) رخص لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

Print
سحب (4603) رخص لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة سحب (4603) رخص لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الخميس من سحب (4603) رخص لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.
وكانت «الداخلية» قد أعلنت أكثر من مرة أنه عقب انتهاء المهلة المقررة، يتم إرجاء تقديم جميع الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخص القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)

سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة

إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة

قرار قضائي في دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن «57357»

قرار قضائي في دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن «57357»