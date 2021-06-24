المشدد ٥ سنوات لميكانيكي وعاطل في «حيازة مخدرات للاتجار» بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، الخميس، بمعاقبة ميكانيكي وعاطل بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كل من «ك. ص. ع» ٤١ عاما ميكانيكي، و«أ. خ. ع» ٢٦ عاما عاطل، ومقيمان بدائرة مركز الزقازيق، حال استقلالهما سيارة قيادة الأول وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على لفافة تحوي نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على لفافة مماثلة ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ٣ لفافات لذات المخدر، وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.