انتحار ربة منزل بـ«حبة غلة» في بنها: لمرورها بحالة نفسية سيئة

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أقدمت ربة منزل على الانتحار في مدينة بنها، الخميس، حيث قامت بتناول «حبة غلة»، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقي اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم تانى بنها،يفيد تلقيه بلاغا من المستشفي بوصول ربة منزل مصابه بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.

وبالانتقال والفحص تبين انها متزوجة وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها بتناول «حبة غلة» إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد ملابسات الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.