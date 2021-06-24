أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية -
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة -
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية -
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية -
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الأهلي والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مباراة الأهلي والترجي في إياب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي في استاد السلام بمحافظة القاهرة، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في استاد رادس السبت الماضي بهدف محمد شريف.

مباراة الاهلي والترجي سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية من جماهير الفريقين للبحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة، «المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء بنشر تفاصيل موعد المباراة بين الفريقين التي تقام على استاد السلام في القاهرة.

تقام مباراة الإياب بين الاهلي والترجي في النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 26 يونيو الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام في القاهرة وهي 20 ضمن المنافسات الإفريقية بين الفريق، حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات وتعادل الأهلي والترجي في 8 مباريات فيما فاز الترجي التونسي في 4 وسجل الاهلي 19 هدفًا في المقابل 15 هدفًا لفريق الترجي.

1- تذاع المباراة الأهلي المصري والترجي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» على القمر: نايل سات

تردد 11054 ومعدل الترميز 27500 – 2/3

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

2- تذاع مباراة الأهلي والترجي أيضا على التليفزيون الأرضي لقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .

مباراة الأهلي و الترجي - صورة أرشيفية

الجهاز الفني للنادي الأهلي سيقوم بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة الإياب ضد نادي الترجي التونسي يوم السبت المقبل التي تقام على استاد السلام في القاهرة بعودة الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات للمشاركة من بداية المباراة بدلا من الثنائي حمدي فتحي وصلاح محسن مع مشاركة محمد شريف في الهجوم في مباراة الاهلي والترجي التونسي.

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية
محمد شريف يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي - صورة أرشيفية
مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية
مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)

سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة

إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة

قرار قضائي في دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن «57357»

قرار قضائي في دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن «57357»