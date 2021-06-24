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الذهب في الأردن اليوم الخميس 24 - 6 - 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 24 - 6 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الخميس 24 - 6 - 2021

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افتتح سعر الذهب بالأردن التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24ــ 6 ــ 2021، بانخفاض جديد في السعر، بعدما شهدت عمليات تداول الذهب العالمية سلسلة من التراجع السعري خلال أسابيع.

في الاردن صباح اليوم الخميس 24 ــ 6 ــ 2021
 وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، و تدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 24 ــ 6 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 43,00 دينار أردني للبيع، و 40,00 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36,300 دينار أردني للبيع، و 34,800 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32,500 دينار أردني للبيع، و 29,500 دينار أردني للشراء.

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