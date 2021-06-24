أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية -
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة -
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية -
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية -
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

على خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين

Print
على خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين على خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين
برامج لتحفيز المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء أخرى صديقة للبيئة

على خطى إنجلترا وفرنسا..

تدرس الإيطالية قريباً قراراً بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، ومن المنتظر أن يتم تطبيق الحظر ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية قوله: إن شركات صناعة السيارات ستكون جزءاً من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف، حيث ستتضمن الخطة برامج تحفيز كبيرة؛ لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.

وكان قد أعلن عدد من الدول الأوروبية خططاً مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل ابتداءً من 2040، في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات ابتداءً من عام 2035 أي قبل خمس سنوات من فرنسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي