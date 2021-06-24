أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية -
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة -
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية -
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية -
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية تُجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار

Print
الحكومة اليمنية تُجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار اليمنية تُجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار
الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها لمعالجة كل القضايا

الحكومة اليمنية تُجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار

جددت اليمنية تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار باعتباره الخطوة الإنسانية الأهم.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن وقف إطلاق النار الشامل على المستوى الوطني؛ هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها ليتم بعدها معالجة كل القضايا والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.

وأكد "بن مبارك" خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا في الرياض، انفتاح حكومة بلاده وتعاملها بمرونة مع كل الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، متهمًا مليشيا الحوثي بعرقلة جهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مأرب، وارتفاع وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى زيادة استهداف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، للأعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية؛ مضيفًا أن ذلك جاء نتيجة لعجزها التام عن تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال.

من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن؛ للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، ودعم وحدة وأمن واستقرار اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي