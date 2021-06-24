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"الموارد" تعلن استمرار القبول والتسجيل في برنامج "مساعد طبيب أسنان"

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"الموارد" تعلن استمرار القبول والتسجيل في برنامج "مساعد طبيب أسنان" "الموارد" تعلن استمرار القبول والتسجيل في برنامج "مساعد طبيب أسنان"
يهدف إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية ويمنح عدة مميزات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية، عن استمرار القبول والتسجيل لبرنامج "مساعد طبيب أسنان"، للجنسين حتى تاريخ 1/ 7/ 2021م.

وحددت شروط القبول في البرنامج، أن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملًا لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية".

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان؛ حيث يمنح العديد من المميزات للمتقدمين، كمكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافة لدعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

ودعت الوزارة، الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الدخول على الرابط: https://ha.edu.sa/ar/dental-assistant.

يُذكر أن الوزارة أطلقت -بالتعاون مع الهيئة- عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي الدورة الأولى، وفني رعاية مرضى" امتدادًا لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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