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صحة الشرقية : ١١١ ألف و ٤٩٥ سيدة استفدن من حملة حقك تنظمي

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صحة الشرقية : ١١١ ألف و ٤٩٥ سيدة استفدن من حملة حقك تنظمي صحة الشرقية : ١١١ ألف و ٤٩٥ سيدة استفدن من حملة حقك تنظمي

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١١١٤٩٥ منتفعة بنطاق المحافظة ، وذلك منذ إنطلاق فاعليات الحملة الأحد قبل الماضي، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد ٢٦٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة والتي يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، وكذلك عدد ١٥ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تضم ٢٩٠ طبيب، و ٤٠٤ ممرضة، و ٥٣٦ رائدة ومثقفة سكانية، فضلا عن عقد ندوات إعلامية توعوية حول أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بالإضافة إلي تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية ، وذلك في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي إدارات "الصالحية الجديدة، فاقوس، أولاد صقر، أبو كبير، صان الحجر، الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، أبو حماد"، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

المصرى اليوم

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