أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية -
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية -
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة -
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية -
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية -
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الذهب في الكويت اليوم الخميس 24 - 6 - 2021

Print
أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 24 - 6 - 2021 الذهب في الكويت اليوم الخميس 24 - 6 - 2021
في الكويت صباح اليوم الخميس 24 ــ 6 ــ 2021

ونعرض الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 24 ــ 6 ــ 2021، وفق آخر تحديث للسعر في اسعار فئات الذهب، وكانت الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17,23 دينار كويتي، ويقابله 57,19 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,79 دينار كويتي، مقابل 52,42 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15,08 دينار كويتي، مقابل 50,04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,92 دينار كويتي، ويقابله 42,89 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 535,95 دينار كويتي، مقابل 1778,79 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» 137,85 دينار كويتي أي ما يعادل 457,52 دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا للمقارنة:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021