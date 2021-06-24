★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت كوريا الشمالية إنها لن تشارك في أي محادثات مع الولايات المتحدة تعتقد أنها لن تحرز أي تقدم.

وحسب رويترز قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون غون: "نحن لا نفكر حتى في إمكانية أي اتصال مع الولايات المتحدة، الأمر الذي لن يقودنا إلى أي مكان، ويستغرق وقتًا ثمينًا فقط".

وقال المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية إنه يبحث عن "رد إيجابي قريبًا" من كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، اقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، سونغ كيم من سول عاصمة كوريا الجنوبية لقاء ممثلين عن بيونج يانج في أي مكان وأي وقت من دون شروط مسبقة.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بعد تصريحات المبعوث الأمريكي إن أفكار الولايات المتحدة بشأن الاجتماع "ستغرقهم في خيبة أمل أكبر".

وبدأ التناقض بين البلدين مؤخرًا عندما أكد كيم جونغ أون "على ضرورة الاستعداد للحوار والمواجهة، خاصة للاستعداد الكامل للمواجهة" في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي ردا على ذلك "نحن ننتظر إشارة واضحة من بيونج يانج بشأن ما إذا كانت مستعدة للجلوس على الطاولة لبدء العمل في هذا الاتجاه".

وأضاف: "تعليقاته هذا الأسبوع نعتبرها إشارة مثيرة للاهتمام. وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتم المتابعة بأي نوع من التواصل المباشر معنا حول المسار المحتمل للمضي قدمًا ".

ومنذ سنوات، نشبت الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن برنامج الصواريخ النووية للبلاد.

وفي عام 2019، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين حيث التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ثم دخل الرئيسان أراضي كوريا الشمالية سيرا على الأقدام، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية.