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.. ضابط لبناني لمحتج: أنا موجوع أكتر منك.. ما لاقي حليب لولادي

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فيديو.. ضابط لبناني لمحتج: أنا موجوع أكتر منك.. ما لاقي حليب لولادي .. ضابط لبناني لمحتج: أنا موجوع أكتر منك.. ما لاقي حليب لولادي
في خضم أزمة لبنان وتردي الوضع المعيشي

فيديو.. ضابط لبناني لمحتج: أنا موجوع أكتر منك.. ما لاقي حليب لولادي

بثت قناة "الجديد" اللبنانية مشادّة وجدال بين ملازم أول في الجيش اللبناني وأحد المتظاهرين الذين قطعوا الطريق بسياراتهم عند تقاطع إليا بمدينة صيدا جنوب البلاد، احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي.

ويقول موقع " اليوم"، حسب الفيديو: بينما كان المواطن يرفض الامتثال لأوامر الضابط وإزاحة سيارته من وسط الطريق بسبب الأزمة المعيشية الراهنة وانقطاع المحروقات والحليب، وعندما صرخ المواطن اللبناني "أنا موجوع"، رد الضابط منفعلًا: "منك (لست) موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي (لا أجد) حليب لولادي".

وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث جدلًا واسعًا لدى الناشطين، قبل أن تبثه وسائل الإعلام اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون مؤخرًا من تفاقم الأزمات المعيشية جراء انهيار العملة الوطنية؛ حيث فُقِدت العديد من السلع بينها حليب الأطفال، إضافة إلى فقدان العديد من الأدوية والمعدات الطبية في الصيدليات والمستشفيات، هذا إلى جانب الشح في توفر مادة البنزين، وانقطاع الكهرباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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