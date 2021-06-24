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الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا
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الأحد 11 يوليو 2021 03:44 مساءً
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً
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الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني
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الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية
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الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
طلاب أدبى يشتكون من صعوبة امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:41 مساءً
النحو صعب جدا.. أبرز شكاوى طلاب الثانوية من امتحان اللغة العربية
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:41 مساءً
برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:36 مساءً
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إيه اللى لّم المِش على الطربوش!؟.. عم سعيد أشهر بائع للجبنة للقديمة فى السيدة زينب.
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الخميس 24 يونيو 2021 10:31 صباحاً
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