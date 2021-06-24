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"أمن حدودنا في أعناقنا".. وفاة اللواء محيا العتيبي ومآثره تستذكرها "سبق"

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"أمن حدودنا في أعناقنا".. وفاة اللواء محيا العتيبي ومآثره تستذكرها "سبق" "أمن حدودنا في أعناقنا".. وفاة اللواء محيا العتيبي ومآثره تستذكرها "سبق"
قائد حرس الحدود السابق ومعارك شاهدة على الحد.. سلاح وخوذة وبطولة

توفي إلى رحمة الله، اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان السابق، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.

ونعى عدد من المغردين اللواء المتقاعد "العتيبي"، مستذكرين مواقفه البطولية في الحد الجنوبي فترة قيادته لحرس الحدود، قبل تقاعده منذ عامين.

رافقت "سبق" اللواء "محيا" في العشرات من الجولات على الشريط الحدودي لابسًا خوذته وسلاحه بيده، وكانت شاهدة على المعارك التي خاضها اللواء في تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز بها على الحد الجنوبي.

كما وثّقت "سبق" عددًا من المشاهد لمواقفه البطولية؛ حيث كان دائمًا يردد لجنوده: "لا نغفل أن أمن حدودنا هو أمان لنا وفي أعناقنا وهذا ما يهمنا"، وكذلك: "لن يدخل المتربصون شبرًا من حدود المملكة ورجالنا على الحد".

وكان دائمًا ما يظهر، عبر "سبق"، مُطَمئنًا المواطنين بتصريحاته آنذاك، والتي من أبرزها: "ما نشهده على الشريط الحدود أمر طبيعي بالنسبة لنا كحرب، وتحدث يوميًّا الاشتباكات مع المتمردين الحوثيين، وبفضل الله ثم بفضل قواتنا البواسل يتم دحر المعتدين والقضاء عليهم قبل دخولهم أي شبر من أراضي المملكة، وإن جميع رجال حرس الحدود نذروا أنفسهم لحماية حدود الوطن من المتربصين".

"سبق" التي آلمها النبأ، ترفع خالص التعازي وصادق المواساة لذويه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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