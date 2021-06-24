أخبار عاجلة

برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
محافظ المنيا يعلن انتهاء موسم توريد محصول القمح بإجمالي 373 ألف طن -
ضبط طالب صور الأسئلة والإجابات وآخر مزق البابل شيت في بالقناطر الخيرية -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر ووكيل المشيخة -
الغربية: تدريب العاملين على التحول الرقمي ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
المنوفية : ضبط 5 حالات غش بالتابلت وتصوير ورقة الامتحان -
ارتفاع ضحايا تفجير السودان إلى 5 قتلى و6 مصابين -
وزير الاتصالات: الثورة الرقمية أحدثت نموذجا جديدا في الإعلام -
طلاب الثانوية العامة بالسويس يشتكون من ضيق وقت امتحان اللغة العربية -
محافظ بني سويف يتفقد أعمال الدائري وطريق السادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة

Print
هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة
أصدرت تعميمًا سابقًا بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين

هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة

دعت هيئة الطيران المدني اليوم إلى الاطلاع على «آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدث» للقادمين إلى المملكة العربية .

وللاطلاع على الآلية المحدثة:

https://gaca.gov.sa/scs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1442855067749&ssbinary=true

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمها لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم، قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة؛ وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين؛ تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار (كوفيد-19)؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا