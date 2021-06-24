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خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف "ميزة ثورية" تذهل الجميع

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خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف "ميزة ثورية" تذهل الجميع خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف "ميزة ثورية" تذهل الجميع
الغاية من وراء ذلك الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية

خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف

من المقرر أن يُدخل تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" قريباً إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار "واتساب" والهواتف الذكية، أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا لمرة واحدة.

وستختفي الصور والفيديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك؛ الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بالتأكد مما إذا كان المستقبِل قد شاهد الصورة أم لا.

ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريباً.

وقال: إن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وفق سكاي نيوز .

وكانت هذه الميزة مستخدمة من قبل في "إنستغرام"، حيث إن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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