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برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:36 مساءً
محافظ المنيا يعلن انتهاء موسم توريد محصول القمح بإجمالي 373 ألف طن
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الأحد 11 يوليو 2021 03:36 مساءً
ضبط طالب صور الأسئلة والإجابات وآخر مزق البابل شيت في بالقناطر الخيرية
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الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر ووكيل المشيخة
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الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
الغربية: تدريب العاملين على التحول الرقمي ضمن مبادرة «حياة كريمة»
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
المنوفية : ضبط 5 حالات غش بالتابلت وتصوير ورقة الامتحان
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الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
ارتفاع ضحايا تفجير السودان إلى 5 قتلى و6 مصابين
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
وزير الاتصالات: الثورة الرقمية أحدثت نموذجا جديدا في الإعلام
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
طلاب الثانوية العامة بالسويس يشتكون من ضيق وقت امتحان اللغة العربية
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
محافظ بني سويف يتفقد أعمال الدائري وطريق السادات
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:35 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. تدمير سيارات فارهة قيمتها ملايين الدولارات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 24 يونيو 2021 09:12 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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