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السديس يهنئ 423 موظفًا وموظفة على الترقية ويحثهم على المزيد من العطاء

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السديس يهنئ 423 موظفًا وموظفة على الترقية ويحثهم على المزيد من العطاء السديس يهنئ 423 موظفًا وموظفة على الترقية ويحثهم على المزيد من العطاء
قال: الرئاسة لن تدخر جهدًا في دعم منسوبيها لخدمة المسجدين الحرام والنبوي وروادهما

السديس يهنئ 423 موظفًا وموظفة على الترقية ويحثهم على المزيد من العطاء

هنّأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، 423 موظفًا وموظفة في الرئاسة، ووكالة شؤون المسجد النبوي الشريف على استحقاقهم الترقية النظامية.

وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذه الترقية تأتي لتعزيز ودعم الكفاءات الوطنية لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وأشار الشيخ السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لن تدخر جهدًا في دعم منسوبيها لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وروادهما؛ وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

من جهتهم قدّم الموظفون المرقون شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على الثقة الغالية؛ مؤكدين حرصهم الشديد على بذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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