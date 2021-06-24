حالة الطقس اليوم .. درجة الحرارة تصل 43 (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس إلى أنه يكون شديد الحرارة جنوبًا ويميل للحرارة شمالاً، وتكون درجات الحرارة المذكورة في تقرير الطقس اليوم قريبة من حالة الطقس أمس، بينما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة خلال توقعات الطقس غدًا.

يسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري خلال ساعات النهار، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويظل الطقس مائلاً للحرارة على السوحل الشمالية.

ويكون طقس الغد لطيف ليلاً على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون الطقس معتدلاً على جنوب سيناء وكذلك جنوب الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ويصل إلي مترين إلا ربع، والرياح من شمالية غربية إلي جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فيكون من معتدل لمضطرب ويرتفع الموج من مترين إلي مترين ونصف واتجاه الرياح شمالي غربي.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية واتجاه الرياح عمومًا على مصر اليوم هو شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

وتكون أعلى درجة حرارة في مصر اليوم هي 43 درجة في إدفو بصعيد مصر، وأقل درجات الحرارة العظمي اليوم تكون 29 درجة في مطروح وبلطيم.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة 35-22 بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 30-21 درجة.

وتكون درجات الحرارة في باقي مدن الجمهورية: طنطا 34-22، دمنهور 33-21، بلطيم 29-20، شبين الكوم 35-22، دمياط 30-21، الزقازيق 35-22، السلوم 34-20، بورسعيد 31-23، مطروح 29-21، سيوة 37-21، المنصورة 35-20، السويس 35-21، رفح 31-20، الإسماعيلية 35-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم كما يلي: إدفو 43-26، أسوان 42-26، الأقصر 41-25، أبوسمبل 42-25، قنا 40-25، أسيوط 38-24، الفيوم 35-22، بني سويف 36-21، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 35-26، سوهاج 39-24، المنيا 37-23، الغردقة 38-27، شرم الشيخ 38-28، حلايب 34-28، سوهاج 39-24، العريش 31-20 درجة.