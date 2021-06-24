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اليونان.. كاهن يُلقي مادة حارقة على 7 أساقفة بعدما اتهموه بتهريب المخدرات

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اليونان.. كاهن يُلقي مادة حارقة على 7 أساقفة بعدما اتهموه بتهريب المخدرات اليونان.. كاهن يُلقي مادة حارقة على 7 أساقفة بعدما اتهموه بتهريب المخدرات
رئيس الوزراء أدان تصرفات الكاهن ووصفها بأنها "حقيرة".. وتم القبض عليه

اليونان.. كاهن يُلقي مادة حارقة على 7 أساقفة بعدما اتهموه بتهريب المخدرات

ألقى كاهن أرثوذكسي باليونان، مادة حمضية حارقة على سبعة أساقفة أمس الأربعاء بعد أن قرروا اتخاذ إجراء تأديبي ضده.

وذكرت الشرطة اليونانية أن الأساقفة قرروا اتخاذ إجراء تأديبي ضده لما تردد عن تهريبه للمخدرات.

وأفاد مستشفى في أثينا بأن الأساقفة يعانون من إصابات في الجلد والعين بسبب المادة الحارقة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد أدان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تصرفات الكاهن ووصفها بأنها "حقيرة".

وقال متحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية: إن إصابات الأساقفة السبعة لا تهدد حياتهم.

وأضاف أنه يعتقد أن مرتكب الحادث ألقى حامض الكبريتيك على الأساقفة بعد أن أعلنوا عقوبته، كما أصيب شرطي بجروح طفيفة في الحادث.

وتم القبض على الكاهن، وسيُعرض على قاضٍ اليوم الخميس؛ وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الحكومية "إي آر تي". ولم تتضح بالضبط طبيعة العقوبة التأديبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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