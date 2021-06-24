أخبار عاجلة

اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن -
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟ -
بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة -
تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم.. تعاون اقتصادي أكبر بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات -
بــ١٠٦ من منسوبيها.. "الحج المركزية" تكمل جاهزيتها بالمشاعر المقدسة -
كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا -
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى المنوفية لسهولة اللغة العربية -
تبايبن آراء طلاب الأدبى بالثانوية العامة بالشرقية عن امتحان العربى -
جرفتها الأمواج.. فيلا غامضة تظهر على شاطئ السلفادور -
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تيك توك" يمنح مستخدميه ميزة جديدة.. تعرّف عليها

Print
"تيك توك" يمنح مستخدميه ميزة جديدة.. تعرّف عليها "تيك توك" يمنح مستخدميه ميزة جديدة.. تعرّف عليها
قال: سيكون بإمكان أي شخص التقدم لاختبار هذه الميزة الآن

أعلن القائمون على تطبيق "تيك توك"، الخميس، عن بدء اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها تطبيق "تيك توك"، عبر الإنترنت: "نحن متحمسون لتوسيع خدمات (Jumps) لتشمل مجالات جديدة، ونتطلع لكيفية استفادة المستخدمين من ميزاتها".

وأضافت: "سيكون بإمكان أي شخص التقدم لاختبار هذه الميزة الآن، لكن عمليات التقييم ستكون على أساس الفائدة التي ستقدّمها التطبيقات المُرفقة بمقاطع الفيديو للمستخدمين".

وتُمكّن الميزة الجديدة (Jumps) المستخدمين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم لتكون هذه التطبيقات مرتبطة بموضوع الفيديو المنشور.

وشرحت مواقع تقنية أن "الميزة الجديدة" تُمَكّن المستخدمين من إرفاق مقطع برابط لتطبيق صغير حول هذا الموضوع، وسيتمكن مشاهدو الفيديو من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق.

وأشار القائمون على تطبيق "تيك توك" أن الميزة تُختبر حاليًا عند مجموعة محدودة من صنّاع المحتوى حول العالم، ومن المفترض أن تتوفر لجميع المستخدمين عند الانتهاء من اختبارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة