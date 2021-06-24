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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة

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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة
رياح مثيرة للأتربة والغبار على 3 مناطق والمرتفعات الجنوبية والغربية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق: (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وعودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الشمالي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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