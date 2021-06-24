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أعلن جازي سعد، عضو مجلس النواب، عن تخصيص قطعة أرض لصالح نادي سيناء للهجن والفروسية في منطقة وسط سيناء.

وقال سعد، في بيان أنه تمت الموافقه على أستمرار النشاط الرياضي بنادي سيناء للهجن والفروسية، حيث تم تكليف موسي عميرة مدير النادي بوضع علامات خراسانية للأرض المخصصة للنادي، ووضع يافطه على مدخل النادي من طريق «الاسماعلية /العوجة» بوسط سيناء.

يذكر ان النادي الذي يرأسه جازي سعد عضو مجلس النواب، نظم عدد من سباقات الهجن في منطقة وسط سيناء، بمشاركه عدد من القبائل في مختلف المحافظات المصرية.