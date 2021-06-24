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ضبط 5 أطنان قمح قبل التصرف به في كفر الشيخ

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ضبط 5 أطنان قمح قبل التصرف به في كفر الشيخ ضبط 5 أطنان قمح قبل التصرف به في كفر الشيخ

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نجح رجال مديرية بكفر الشيخ بقيادة عماد حبيب، وكيل الوزارة، والعميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشبخ، في ضبط 5،09 طن «أقماح محلية» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية لإحتوائها على «حشرات وأتربة» معبأة داخل أجوله وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بالمحافظة، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة محافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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