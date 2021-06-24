بحضور وزيرى الصناعة والكهرباء .. وزير قطاع الأعمال يكشف عن «نصر E70» المقرر بدء إنتاجها فى منتصف ٢٠٢٢

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أقامت وزارة قطاع الأعمال العام مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية نصر E70 المقرر البدء فى إنتاجها منتصف العام المقبل فى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. على أن تبدأ النصر فى اختبار E70 فى الشوارع المصرية، إذ قامت الشركة باستيراد ١٣ سيارة، منها ٩ سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر. وأشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة بدأت فى دراسة مشروع إنتاج سيارة كهربائية منذ منتصف ٢٠١٩، فى إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات. تماشيًا مع التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود والانبعاثات الحرارية التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد. وقعت الوزارة فى يونيو ٢٠٢٠ مذكرة تفاهم بين شركتى النصر ودونج فينج بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للأبحاث بشركة النصر، وتم توقيع الاتفاق بين الجانبين فى يناير ٢٠٢١. واستعرض توفيق جهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، إذ تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادى لمشترى المركبات الكهربائية، وتعاونت الوزارة مع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وتسهيل إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجينة من قبل وزارة الداخلية. مشيرًا إلى قد تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء فى مواقف التاكسى أو الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية. ومن جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال المؤتمر على حرص الحكومة على توطين صناعة السيارات وذلك من خلال السعى نحو إدخال تقنيات السيارات الكهربائية فى السوق المصرى خلال المرحلة القادمة، بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث الذى تسببه السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى. وأوضحت جامع أن إصدار القرار الوزارى الأخير الخاص بالاشتراطات الخاصة باستيراد سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى، الذى ينص على أن تكون السيارة جديدة وإنتاج نفس عام الاستيراد، يأتى فى إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء فى إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

وصرح محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال المؤتمر أن الوزارة حددت بالفعل تعريفة شحن السيارات الكهربائية، ويتم عرضها حاليًا على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها. أكد شاكر على أهمية التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة ومواكبة التطور العالمى فى هذه الصناعة، وأشار شاكر أيضًا إلى تعاون الوزارة لإنجاح هذا المشروع والمساهمة فى تهيئة البنية التحتية لتشجيع السيارات الكهربائية، واستعداد قطاع الكهرباء الكامل لتلبية الاحتياجات المطلوبة من التغذية الكهربائية. أكد هانى الخولى، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، خلال المؤتمر أن جهود إعادة إحياء شركة النصر تأتى فى إطار الحرص على تعميق صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، مشيرًا إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى توفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية. أوضح الخولى أن النصر بصدد تدشين شركة تتولى أعمال البيع للجمهور من خلال ٢٠ منفذ كبداية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، على أن تتوسع بفروع جديدة فى كافة المحافظات خلال العامين المقبلين. مدى نصر E70 يصل إلى ٤٠٠ كم بالشحنة الواحدة، فيما يتراوح سعرها ما بين ٣٢٠ إلى ٣٧٠ ألف جنيه حسب فئتها وتجهيزاتها.