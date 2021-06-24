«ريال مدريد» يستغل «فاران» لخطف «بوجبا» من «اليونايتد»

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كشف تقرير صحفى إسبانى عن عودة الفرنسى بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، لدائرة اهتمامات ريال مدريد، فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وارتبط اسم بوجبا كثيرًا بريال مدريد خلال الفترة الماضية، حيث كان أحد أهم مطالب زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد. وحاول ريال مدريد ضم بوجبا فى الصيف قبل الماضى، لكن مانشستر يونايتد طلب 170 مليون يورو لبيعه، فتجمدت المفاوضات.

وتابع، وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن هناك تلميحات إنجليزية تفيد بأن بوجبا من الممكن أن ينتقل لريال مدريد هذا الصيف، خاصة أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهى بنهاية الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك فإن مانشستر يونايتد لا يرغب فى التخلى عن بوجبا، حيث عرض عليه 500 ألف يورو أسبوعيًا ولمدة 5 مواسم لتجديد عقده. ولم يكشف بوجبا عن موقفه بعد من الاستمرار مع مانشستر يونايتد، حيث يضع كامل تركيزه مع منتخب بلاده فى «يورو 2020»، مع ترقب أندية ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان المهتمة بضمه.

وأوضحت الصحيفة أن السعر المحتمل لبيع بوجبا هذا الصيف سيكون 80 مليون يورو، وهو رقم يبدو مقبولًا. وأشارت إلى أن هذا السعر ربما يكون كبيرًا فى هذا التوقيت على ريال مدريد، فى ظل أزمة كورونا، وتخطيط الميرنجى لضم كيليان مبابى.

واختتمت الصحيفة بأن ريال مدريد من الممكن أن يستغل رغبة مانشستر يونايتد فى ضم مدافعه رافائيل فاران كطُعم من أجل ضم بوجبا.

وبالتالى، من الممكن أن يضم ريال مدريد بوجبا فى صفقة تبادلية، خاصة أن سعر اللاعبين هو نفسه تقريبًا. فى سياق متصل، يهتم ريال مدريد بالتعاقد مع السويدى ألكسندر إيزاك، مهاجم ريال سوسيداد، لتعزيز صفوف الميرنجى، بحسب تقرير صحفى إسبانى. ويعانى ريال مدريد من عدم وجود بديل مناسب للفرنسى كريم بنزيما، فى ظل تدنى مستوى لوكا يوفيتش وماريانو دياز. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ريال مدريد قد يلجأ لخيار التعاقد مع إيزاك، خاصة مع ارتفاع سعر هدفيه الأساسيين كيليان مبابى (باريس سان جيرمان) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

وأضافت أن ألكسندر إيزاك يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 70 مليون يورو، وأن ريال مدريد بدأ بالفعل محادثاته مع وكلاء اللاعب لضمه هذا الصيف.

وتأكد ريال مدريد من أن المهاجم السويدى مملوك فقط لريال سوسيداد، ولا يحق لبوروسيا دورتموند إيقاف الصفقة أو طلب أى مقابل.

وسبق أن توصل سوسيداد لاتفاق مع دورتموند لإلغاء بند خيار إعادة الشراء المنصوص عليه فى العقد المبرم بينهما بشأن المهاجم السويدى. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتمامًا أيضًا من جانب ليفربول وتشيلسى بالحصول على خدمات مهاجم ريال سوسيداد صاحب الـ21 عامًا. ويتواجد إيزاك «وريث زلاتان إبراهيموفيتش» حاليًا رفقة منتخب السويد، للمشاركة فى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» هذا الشهر.