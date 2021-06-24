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عبدالرازق: ضم «التوك توك» لمبادرة «الإحلال» مرهون بحصره وتقنينه

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عبدالرازق: ضم «التوك توك» لمبادرة «الإحلال» مرهون بحصره وتقنينه عبدالرازق: ضم «التوك توك» لمبادرة «الإحلال» مرهون بحصره وتقنينه

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قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة- سيارات ملاكى، وميكروباص، إن المبادرة تنتظر بيانات بحصر حكومى دقيق لمركبات التوك توك، عقب الإعلان عن ضمها للمبادرة ومنحها بعض التيسيرات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى.

أضاف عبدالرازق، لـ«المصرى اليوم»، أن خطة تقنين أوضاع التوك توك ستتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لترخيصها وتقنينها وإجراء حصر دقيق لها، وإجراء تعديلات فى القوانين الحاكمة لتسييرها، وكذا منحها العديد من المزايا، ومنها ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات للمستفيدين.

وتشير التقديرات المبدئية، حسب المتحدث الرسمى لمبادرة الإحلال، إلى أن عدد مركبات التوك توك يتراوح بين 3 و4 ملايين، ما يحتم على المبادرة حسب أحمد عبدالرازق إحلالها تدريجيا نظرا لضخامة حجمها، لكن هذا الإجراء لاحق بالتقنين والحصر وتعديل القوانين، تمهيدا لحصر هذه الخطة على مجلس الوزراء لإقرار الإجراءات اللازمة بشأن بدء تنفيذ الإحلال.ومن المقرر، حسب عبدالرازق،
 أن يتم إحلال التوك توك بسيارات «مينى فان» حمولة 7 راكب، يتم إنتاجها
محليا بالتنسيق مع الشركات المنتجة، وتعمل بالغاز الطبيعى.

المصرى اليوم

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