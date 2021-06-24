«الملابس الجاهزة»: تحسن المبيعات والسوق تقترب من معدلات ما قبل الجائحة

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أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، أن السوق تشهد حاليا تحسنا ملحوظا فى حركة البيع، متوقعا أن تستعيد السوق نفس معدلاتها البيعية قبل جائحة كورونا.

وأضاف أن المؤشرات تؤكد استمرار التحسن فى الطلب الفترة المقبلة تزامنا مع الأعياد والإجازات.

وتابع أن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة فى قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة، لمساعدة المصانع على تسويق منتجاتها، لافتا إلى انعقاد أول تلك المعارض فى بداية يوليو.

وقال عبد السلام إن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار، حيث تسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة بعرض منتجاتها على التجار المحليين أو أصحاب المكاتب الخارجية، وتساعدها فى إبرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الجديد بأفضل الأسعار ويصل أعداد المترددين وزوار المعرض إلى ما يقرب من 7 آلاف تاجر أو أصحاب محال صناعة ملابس الأطفال ومستلزماتها.

ومن جانبها أكدت بهية مدحت نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن معرض الأطفال يمتلك جميع مقومات النجاح ويأتى فى مقدمتها اختيار التوقيت المناسب ومشاركة أكبر مصانع متخصصة وتوفير الوقت الكافى لتسليم التجار ملابس العيد والتنظيم المتميز والاهتمام بالتسويق الإلكترونى مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض، والتزام المشاركين والزوار بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بشكل دائم، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى لضمان سلامة الجميع وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة، وكذلك متاح خدمة البيع أون لاين وتوفير خدمة الشحن مجانا.