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رانيا المشاط تُصدر كتابًا يوثق تجربة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى

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رانيا المشاط تُصدر كتابًا يوثق تجربة مصر فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى رانيا المشاط تُصدر كتابًا يوثق تجربة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى

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تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الثلاثاء المُقبل الموافق 29 يونيو، من كلية لندن للاقتصاد، كتابًا، يوثق تجربة الرائدة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، تم إعداده من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ورندة حمزة، مُساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط والمتابعة.

وتُعقد الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب بمشاركة مينوش شفيق، مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

يُسلط الكتاب الضوء على تدشين وزارة التعاون الدولى، إطارًا مؤسسيًا للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، يعمل على توطيد علاقات مصر الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يعزز التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، كما يعد الكتاب ترويجًا عالميًا للتجربة المصرية الناجحة فى العمل الإنمائى، وإتاحتها كمرجع يمكن الاستفادة منه على مستوى الدول النامية والناشئة الأخرى لتبادل المعرفة ونقل التجارب. كما يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة فى مجال التعاون الدولى والعمل الإنمائى، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولى تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات فى مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة. فى سياق متصل تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الخارطة الكاملة لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى تعرض كافة تفاصيل محفظة التمويل الإنمائى التى تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة. وتتيح خارطة مطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، التعرف على المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار كل هدف، بالإضافة إلى شريك التنمية الذى يمول المشروع، والقطاع التنموى، والجهة المستفيدة سواء من القطاعين الحكومى والخاص، فضلا عن إمكانية معرفة توزيع المشروعات الممولة من شركاء التنمية فى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية.

المصرى اليوم

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