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المكتبة المتنقلة من المرج إلى الحوامدية

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المكتبة المتنقلة من المرج إلى الحوامدية المكتبة المتنقلة من المرج إلى الحوامدية

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تستعد المكتبة المتنقلة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، لاختتام فعالياتها في المرج نهاية الأسبوع الجاري لتنتقل اعتبارا من يوم الأحد المقبل إلى الحوامدية.

وتقدم المكتبة خدمات متنوعة للأطفال من القراءة والرسم إلى عروض العرائس وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور فتحى عبد الوهاب حيث يقدم الصندوق عروض الأراجوز .

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق القومية وغيرها من المؤسسات الثقافية في سبيل تحقيق العدالة الثقافية.

المصرى اليوم

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