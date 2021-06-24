أخبار عاجلة

اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن -
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟ -
بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة -
تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم.. تعاون اقتصادي أكبر بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات -
بــ١٠٦ من منسوبيها.. "الحج المركزية" تكمل جاهزيتها بالمشاعر المقدسة -
كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا -
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى المنوفية لسهولة اللغة العربية -
تبايبن آراء طلاب الأدبى بالثانوية العامة بالشرقية عن امتحان العربى -
جرفتها الأمواج.. فيلا غامضة تظهر على شاطئ السلفادور -
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ميسي .. من نقص في هرمونات النمو لإبداع وخيال علمي على المستديرة

Print
ميسي .. من نقص في هرمونات النمو لإبداع وخيال علمي على المستديرة ميسي .. من نقص في هرمونات النمو لإبداع وخيال علمي على المستديرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

من السهل أن تعلق فشلك وإخفاقك في تحقيق هدف ما على الظروف المحيطة والخارجية أو الاعاقة الجسدية أو من خلال تبريرات وأمور عديدة أخرى، ولكن ربما يضعك الله في اختبارات تقيس مدى تحديك وقوة تحملك وصبرك على الابتلاءات فتخرج منها قويًا يستشهد العالم بك ويشير الجميع لك كنموذج صارخ في النجاح والعزيمة والارادة، تحت شعار «لا تيأس».

من مِنا كان يُصدق أن ستيفن هاو كنج، عالم الفيزياء البارع كان مصاباً بالتصلب الجانبي الضموري، أو صاحب أجمل المعزوفات العالمية الألماني بيتهوفين كان أصم، أو أشهر موسيقاري عمار الشريعي كان كفيفاً كذلك الحال لطه حسين عميد الأدب العربي الذي أضاء حياة الملايين بروايات بديعة وهو فاقد البصر، ويأتي الدور على واحد من أفضل من لمس كرة القدم عبر التاريخ إن لم يكن حقاً هو الأفضل، الأسطورة الكروية ليونيل ميسي.

الأرجنتيني صاحب الموهبة الفذة التي أبهرت عشاق المستديرة في جميع بقاع العالم يُكمل اليوم عامه الرابع والثلاثين ويطفئ شمعة جديدة من العمر.

ميسي نزع عبائة اليأس وارتدى ثوب التحدي، وهو في الثامنة من عمره، فبعدما كان نادي نيولز أولد بيوز الأرجنتيني على مقربة من احتضان موهبته، اكتشف النادي معاناة ميسي من نقص حاد في هرمونات النمو ليصرف النادي النظر عن ضم ابن الثمانية أعوام، في الوقت الذي لم تكن عائلة «ليو» قادرة على توفير العلاج المناسب للحالة، فكان الوالد يكد ويتعب في أحد المصانع الصغيرة وخرجت الأم للعمل في مجال النظافة.

ميسي تمسك بحلمه وتشبث بهدفه ولم يعرف اليأس، وعاش سنوات طفولته ممني النفس بإيمان الأندية بموهبته الكروية وعلاجه من نقص النمو، فبعدما كان نادي ريفر بليت هو الأمل الأخير لميسي من أجل احتراف المستديرة أغلق النادي الأبواب في وجهه ورفض علاجه، ولكن مع كل هذه الظلام الدامس جاء بصيص من النور قادم من برشلونة، فسلط كشافو النادي الاسباني العريق الأضواء على الموهبة الأرجنتينية، ليتحول بصيص النور إلى أضواء شديدة التوهج أنارت حياة ليو ميسي وهو ابن الثالثة عشر ربيعاً.

على مدار 21 عاماً لليونيل ميسي في قلعة «الكامب نو» بصفوف الناشئين والشباب والفريق الأول لنادي برشلونة، أبدع وأمتع ميسي وحطم جميع الأرقام القياسية وحصد جميع الحوائز وعانق كل الألقاب والبطولات واستمر موهبة فذةً ربما لن نشاهد مثلها مع مرور السنوات والعقود، وكأنه يُعوض ما نقصه من هرمونات في النمو بطفولته البائسة إلى انفجار في هرمونات المستديرة، بل ابداع وخيالي علمي يجسده «الليو» على أرض الواقع خلال مشواره الكروي.

كل عام وميسي يُمتع عشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ويُبهر الأعين ويخطف القلوب، ويستمر نموذجاً صارخاً في التحلي بالصبر والارادة والايمان بتغير الأقدار.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

وزيرة التجارة : تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى

وزيرة التجارة : تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر