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رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.. رئيس «محلية النواب»: «2 جنيه حد أدنى وأقصاها 40»

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رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.. رئيس «محلية النواب»: «2 جنيه حد أدنى وأقصاها 40» رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.. رئيس «محلية النواب»: «2 جنيه حد أدنى وأقصاها 40»

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كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، تفاصيل القانون المُقدم من بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والقيمة التي يتحملها المواطن في نظافة الشوارع وجمع القمامة، والتي يتحملها المواطن مضافة على فاتورة استهلاك الكهرباء.

وأضاف «السجيني»، أن القانون ينص على حد أدنى للقيمة التي يتحملها المواطن على فاتورة الكهرباء 2 جنيه، في حين أن الحد الأقصى هو 40 جنيهًا، وتكون هذه هي حصته في نظافة الشوارع وجمع القمامة، قائلًا: «الـ40 جنيه هيدفعها أغنى واحد في مصر»، وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم النظافة.

المصرى اليوم

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