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واشنطن: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران من دون اتفاق شامل

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واشنطن: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران من دون اتفاق شامل واشنطن: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران من دون اتفاق شامل
أكدت أن المفاوضين يحاولون صياغة مسودات تتضمن القضايا الرئيسية

واشنطن: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران من دون اتفاق شامل

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن طبيعة وتوقيت رفع العقوبات المفروضة على إيران جزءٌ من المواضيع التي تُبحث في مفاوضات فيينا بين طهران والقوى الكبرى؛ وذلك بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردًّا على سؤال حول إعلان إيران رفع الولايات المتحدة العقوبات الخاصة بقطاع النفط إنه "خلال المحادثات المعقدة، كتلك التي تُجرى في فيينا، يحاول المفاوضون صياغة مسودات تتضمن القضايا الرئيسية، لكن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق بشأن إحدى القضايا إلا في حال التوصل إلى اتفاق يتضمن الملفات كافة"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتابع المتحدث: "إن الوفد الأمريكي حقق تقدمًا في مفاوضات فيينا لتحديد معالم التفاهمات بشأن العودة لاتفاق 2015". مشيرًا إلى أنه "من المتوقع أن يعود الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص روبرت مالي إلى فيينا قريبًا للمشاركة في جولة أخرى من المفاوضات".

وفي وقت سابق من الأربعاء قالت إيران إن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع عقوبات النفط والشحن المفروضة عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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