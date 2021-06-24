بيان أمريكي جديد بشأن إثيوبيا

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الضربة الجوية التي استهدفت، الثلاثاء، سوقا في إقليم تيجراي الإثيوبي وأوقعت عدة قتلى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: «ندين بشدة هذا العمل المرفوض».

ودعا داعياً إلى فتح «تحقيق مستقل» و«وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي».

وتصاعدت في الأيام الأخيرة حدّة النزاع الذي تشهده المنطقة منذ 7 أشهر، وفق «فرانس برس».

وقتل 43 شخصا على الأقل الثلاثاء جراء غارة جوية استهدفت بلدة توجوجا في إقليم تيجراي الإثيوبي، وفق ما أكده مسؤول طبي لوكالة رويترز الأربعاء.

وأشار إلى أن جنودا من الجيش الإثيوبي منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وأعلن مسؤول بالقطاع الطبي لوكالة رويترز الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل في بلدة توجوجا في إقليم تيغراي بإثيوبيا الثلاثاء، بعد قول سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.