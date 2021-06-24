أخبار عاجلة

اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن -
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟ -
بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة -
تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم.. تعاون اقتصادي أكبر بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات -
بــ١٠٦ من منسوبيها.. "الحج المركزية" تكمل جاهزيتها بالمشاعر المقدسة -
كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا -
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى المنوفية لسهولة اللغة العربية -
تبايبن آراء طلاب الأدبى بالثانوية العامة بالشرقية عن امتحان العربى -
جرفتها الأمواج.. فيلا غامضة تظهر على شاطئ السلفادور -
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بيان أمريكي جديد بشأن إثيوبيا

Print
بيان أمريكي جديد بشأن إثيوبيا بيان أمريكي جديد بشأن إثيوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الضربة الجوية التي استهدفت، الثلاثاء، سوقا في إقليم تيجراي الإثيوبي وأوقعت عدة قتلى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: «ندين بشدة هذا العمل المرفوض».

ودعا داعياً إلى فتح «تحقيق مستقل» و«وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي».

وتصاعدت في الأيام الأخيرة حدّة النزاع الذي تشهده المنطقة منذ 7 أشهر، وفق «فرانس برس».

وقتل 43 شخصا على الأقل الثلاثاء جراء غارة جوية استهدفت بلدة توجوجا في إقليم تيجراي الإثيوبي، وفق ما أكده مسؤول طبي لوكالة رويترز الأربعاء.

وأشار إلى أن جنودا من الجيش الإثيوبي منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وأعلن مسؤول بالقطاع الطبي لوكالة رويترز الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل في بلدة توجوجا في إقليم تيغراي بإثيوبيا الثلاثاء، بعد قول سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر

تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»