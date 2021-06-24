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فرجاني ساسي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

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فرجاني ساسي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز فرجاني ساسي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

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كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة الأول بنادي ، عن حقيقة انضمامه لصفوف نادي بيراميدز.

وقال ساسي في تصريحات تليفزيونية: «رفضت الانضمام لنادي بيراميدز حبا في الزمالك واحتراماً لجماهير النادي، لن ألعب في مرة أخرى».

وبحسب الاعلامي هاني حتحوت، قال ساسي: «بنسبة 99 % أنا خارج الزمالك، وسأعود إلى القاهرة ولكن لمقابلة بعض الأصدقاء وانتظر تكريماً من الزمالك على المواسم التي قضتها بين صفوفه».

وأضاف: «أؤكد من جديد أن طارق حشيش المستشار المالي السابق للزمالك هو السبب الرئيسي في عدم تجديدي للنادي وكنت قريباً من البقاء داخل النادي».

المصرى اليوم

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