تنفيذ مشروعات صرف صحي في دسوق بكفر الشيخ

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شهدت قرى ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد كوبري دسوق العلوي، وتطهير تسليك وتطهير مصرف صرف حوض الحجر بلاصيفر البلد، كما تم إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، وحملة مقاومة البعوض، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق.



تابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى محلة أبو على وضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020، كما تابعت سير العمل تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وتابعت نسبة التنفيذ والأعمال الجارية بخطوط الطرد ومحطة الرفع وأعمال الإنشاءات بمحطة رفع الصرف الصحى وأعمال الصرف للخطوط الرئيسية، كما تطهير تسليك وتطهير مصرف صرف حوض الحجر بلاصيفر البلد بكنيسة الصرادوسى، ورفع ناتج تطهير بالتنسيق مع هندسة صرف دسوق، في في إطار تطهير الترع والمصارف مرتين سنوياً.

وأشرفت على استكمال صب بردورات بطريق كفر الشيخ دسوق، ومدخل المدينة «طريق الصالحية» بمشاركة المجتمع المدني وعمل بردورات بمدخل دسوق لطريق الصالحية، وأعمال تحديد الميل ورفع البيارات بدوران فوه، ومتابعة اللمسات النهائية قبل بدء أعمال الرصف عقب الانتهاء من اعمال فرد ودمج السن، ومتابعة استكمال أعمال البنية التحية بمدخل طريق دسوق فوه. وإحلال وتجديد كوبرى دسوق العلوى أعلى ترعة القضابة «الشهير بـ كوبري البدالة العلوي، والذى يربط بين كوبرى دسوق العلوى الرابط بين مدينة دسوق ومحافظة البحيرة، كما تابعت ترميم المناطق التي يوجد بها هبوط، وزرع بعض الدعامات أسفل الكوبرى، وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية المدخل في تسهيل حركة انتقال المواطنين، مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لأعمال الإحلال والتجديد.



وأشرفت ماضي، على تنفيذ إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمنطقة الصالحية بزمام جمعية دسوق الزراعية على مساحة ١٠٠م تقريبا وتم الإزالة حتى مستوى سطح الأرض وتم رفع الانقاض بلودر تحسين الأراضي وسيارات القرية، وعرض المخالف على النيابات المختصة وتسليم الأرض لمدير الجمعية المختصة.